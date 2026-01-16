<p>Die Gemeinde Sarntal startet das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL). Dieses Programm ist ein langfristiges Planungsinstrument, das als „roter Faden“ für die räumliche und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde dient. Es legt fest, wie sich das Sarntal in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln soll – im Einklang mit Natur, Landschaft und den Bedürfnissen der Bevölkerung.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Ziele des Gemeindeentwicklungsprogramms<\/strong><\/p><p>Das GProRL verfolgt das Ziel, die hohe Lebensqualität im Sarntal langfristig zu sichern und gleichzeitig sorgsam mit vorhandenen Ressourcen umzugehen. Im Mittelpunkt stehen:<\/p><ul><li>Schutz der Natur- und Kulturlandschaft<\/li><li>Begrenzung des Boden- und Energieverbrauchs<\/li><li>Förderung einer nachhaltigen Mobilität<\/li><li>Erhöhung der Lebensqualität in allen Fraktionen<\/li><li>Zukunft der Landwirtschaft<\/li><li>Sicherung von Wohnraum, Arbeitsplätzen und Nahversorgung<\/li><li>Stärkung des Miteinanders und der Dorfgemeinschaft<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Das Programm ist nach Beschluss für mindestens 10 Jahre verbindlich und bildet die Grundlage für den künftigen Gemeindeplan „Raum und Landschaft“.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Bürger*innenbeteiligung – gemeinsam Entscheidungen treffen<\/strong><\/p><p>Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die aktive Beteiligung der Bevölkerung. Das Wissen und die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger sind für die Planung von großer Bedeutung.<\/p><p><br><\/p><p>Es sind verschiedene Formen der Beteiligung vorgesehen, darunter:<\/p><ul><li>Interviews mit Menschen aus allen Bereichen des Gemeindelebens<\/li><li>Fragebogen an alle Haushalte<\/li><li>Ideenboxen in mehreren Ortschaften<\/li><li>Bürgerversammlungen zur gemeinsamen Information und Diskussion<\/li><li>Workshops mit einer Kerngruppe aus Vereinen, Fachleuten, engagierten Bürgerinnen und Gemeinderätinnen<\/li><li>Busfahrt durch das Sarntal sowie Begehungen der Ortschaften, um die aktuelle Situation vor Ort zu analysieren<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Die erste Bürgerversammlung findet im Sarner Bürgerhaus in Sarnthein am 4. Februar 2026 ab 20:00 Uhr statt.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Was im Programm erarbeitet wird<\/p><p>Das Gemeindeentwicklungsprogramm umfasst eine Vielzahl von Themenbereichen, darunter:<\/p><ul><li>Entwicklungsziele der Gemeinde<\/li><li>Öffentliche Räume, Dienste und Nahversorgung<\/li><li>Wirtschaft, Arbeitsplätze und Landwirtschaft<\/li><li>Leerstände und Möglichkeiten zur Wieder- oder Umnutzung<\/li><li>Mobilität und Erreichbarkeit<\/li><li>Tourismusentwicklung<\/li><li>Natur- und Kulturräume<\/li><li>Festlegung des zukünftigen Siedlungsgebiets<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Alle Ergebnisse werden zusammengeführt, um ein stimmiges, nachhaltiges und zukunftsfähiges Gesamtbild für das Sarntal zu entwickeln.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Gemeinsam in die Zukunft<\/strong><\/p><p>Mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm macht sich das Sarntal auf den Weg, seine Zukunft aktiv und vorausschauend zu gestalten. Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, diesen Prozess mitzugestalten und ihre Sichtweisen, Ideen und Bedürfnisse einzubringen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225781620-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>