<p>Zur Unterstützung unserer Gemeindeverwaltung suchen wir zwei motivierte und zuverlässige Verwaltungsassistent*innen.<\/p><p>1 Vollzeitstelle und 1 Teilzeitstelle (befristet, mit Verlängerungsmöglichkeit).<\/p><p><strong>Gesuchte Kompetenzen:<\/strong><\/p><p>•Genaues und strukturiertes Arbeiten<\/p><p>•Organisationsgeschick und Verantwortungsbewusstsein<\/p><p>•Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke<\/p><p>•Gute digitale Kenntnisse<\/p><p>•Interesse an verwaltungsinternen Abläufen<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><p>•Reifediplom<\/p><p>•Zweisprachigkeitsnachweis B2 (ehemals Niveau B)<\/p><p><strong>Abgabetermin für die Gesuche: 03.04.2026, 12:00 Uhr<\/strong><\/p><p>Informationen und Bewerbungen:<\/p><p>Personalamt – Rathaus, 4. Stock, Zimmer 502<\/p><p><a href="tel:+390471620772">0471 620772<\/a><\/p><p><a href="mailto:personal@gemeinde.sarntal.bz.it" title="">personal@gemeinde.sarntal.bz.it<\/a><\/p><p>Wir freuen uns auf dein Interesse und deine Bewerbung!<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225790934-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>