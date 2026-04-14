<p>Ein aktuelles Foto aus der Abfallbehandlung zeigt deutlich die ernste Gefahr, die von falsch entsorgten Spraydosen ausgeht. Werden Spraydosen im Container für Dosen und Metalle entsorgt, können sie sich beim Press- oder Sortiervorgang entzünden. Die Folge sind Rauchentwicklung, offene Flammen und erhebliche Risiken für Mitarbeiter, Anlagen und Umwelt.<\/p><p>Spraydosen stehen unter Druck und enthalten oft brennbare Treibgase. Selbst scheinbar leere Dosen können explodieren oder Feuer verursachen, wenn sie mechanisch beschädigt werden. Der Vorfall unterstreicht eindringlich, wie wichtig die korrekte Mülltrennung ist.<\/p><p>Die Bevölkerung wird deshalb erneut darauf hingewiesen, Spraydosen <strong>nicht<\/strong> im Container für Dosen und Metalle zu entsorgen, sondern ausschließlich an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Problem- bzw. Sondermüll abzugeben. Nur durch korrektes Entsorgen lassen sich gefährliche Situationen und Sachschäden vermeiden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225795634-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>