<p>Das <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=225032270-2420&sprache=1">Meldeamt<\/a> bietet im Monat Mai erweiterte Öffnungszeiten für die Ausstellung der <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225772993-2420&sprache=1">elektronischen<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225772993-2420&sprache=1">Identitätskarte (CIE)<\/a> an.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Zusätzliche Öffnungszeiten:<\/strong><\/p><ul><li>Jeden Donnerstag im Mai<\/li><li>Nachmittags von 14:00 bis 19:00 Uhr<\/li><\/ul><p><strong>Terminvereinbarung:<\/strong><\/p><p>Außerhalb der regulären Öffnungszeiten ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich:<\/p><p>Tel. <a href="tel:+390471623449">0471 623449<\/a><\/p><p><strong>Bitte mitbringen:<\/strong><\/p><ul><li>Alter Ausweis<\/li><li>Aktuelles Passfoto<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Ihr Meldeamt<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225796247-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>