<p>Die Gemeinde Sarntal startet ein zukunftsweisendes Projekt: Die Halle der FF Pens wird energetisch saniert und die Heizungsanlage von Öl auf Pellets umgestellt. Das senkt die Heizkosten und trägt zum Klimaschutz bei. Auch die Dienstwohnung im ersten Stock profitiert durch ein verbessertes Wohnklima.<\/p><p>Das EU-finanzierte Projekt EFRE3025 erhielt 84 von 100 Punkten. Die Gesamtkosten betragen 727.917,06 €, wovon 80 % gefördert werden.<\/p><p><strong>Vorstellung: Freitag, 9. Jänner 2026, 19:30 Uhr<\/strong><\/p><p>Vereinshaus Pens<\/p><p>Der Bürgermeister Josef Mair und Referent Bernhard Thaler freuen sich auf eure Teilnahme<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1525450&mode=T&width=580&height=159&t=1767093760" class="fr-fil fr-dib width66" alt="EFRE" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225779297-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>