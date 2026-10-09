<p>Wartungsarbeiten auf der Staatsstraße SS508 in den Tunnels von km 3+100 bis km 13+000 mit zeitweiliger Verkehrsaufhebung für den gesamten Verkehr.<\/p><p>mögliche Durchfahrt um 01:00 in Fahrtrichtung Sarntal<\/p><p>mögliche Durchfahrt um 01:15 in Fahrtrichtung Bozen<\/p><p><strong>erlaubte Durchfahrt für öffentliche Verkehrsmittel und Einsatzfahrzeuge<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225827483-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>