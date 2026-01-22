<p>Mit Beschluss Nr. 6 vom 07.01.2026 hat der Gemeindeausschuss eine öffentliche Ausschreibung für die Konzessionsvergabe betreffend den Kehrbezirk 1 an ein befähigtes Kaminkehrerunternehmen genehmigt.<\/p><p>Abgabetermin für das <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528100&t=1769010989" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch<\/a> ist laut <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528106&t=1769012777" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibungsbedingungen<\/a> ist am Freitag, 13. Februar 2026, um 12:30 Uhr. Das Gesuch kann im Protokollamt der Gemeinde hinterlegt oder mittels zertifizierter E-Mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:sarntal.sarentino@legalmail.it">sarntal.sarentino@legalmail.it<\/a>) oder Einschreiben mit Rückantwort an die Gemeinde gesandt werden.<\/p><p>Auskünfte erteilt die Vize-Generalsekretärin <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225243149-2420&sprache=1">Sabine Scantamburlo<\/a> (Tel. <a href="tel:+390471620752">0471 620752<\/a>).<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225782189-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>