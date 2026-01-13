<p><strong>Kleidung, Schuhe und Textilien<\/strong> können ab sofort <strong>direkt im <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/gemeindebetrieb.aspx?detailonr=225039769-2420&sprache=1"><strong>Recyclinghof<\/strong><\/a><strong> <\/strong>abgegeben werden – <strong>kostenpflichtig (30 Cent\/kg)<\/strong>.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Was gehört in die Sammlung?<\/strong><\/p><p>Saubere, gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Was nicht?<\/strong><\/p><p>Stark verschmutzte oder beschädigte Kleidungsstücke sowie billige Kunstfaser Mode (Fast Fashion) ️ bitte über den <strong>Restmüll<\/strong> entsorgen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Bewusst einkaufen statt wegwerfen<\/strong><\/p><p>Fast Fashion belastet Umwelt und Menschen. Setze auf Qualität, Tauschbörsen (z. B. WhatsApp Gruppen) und Wiederverwendung.<\/p><p><br><\/p><p>Eine <strong>Kleiderkammer in Sarnthein<\/strong> ist geplant<\/p><p><br><\/p><p><strong>Danke für dein Mitwirken<\/strong><\/p><p>Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Sarntal.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225780875-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>