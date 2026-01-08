<p>Mit Beschluss Nr. 680 vom 10.12.2025 hat der Gemeindeausschuss einen öffentlichen Wettbewerb zur Vergabe von 5 Ermächtigungen zur Ausübung des Mietwagendienstes mit Fahrer:in bis zu neun Personen genehmigt.<\/p><p>Abgabetermin für das <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1526227&t=1767888784" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch<\/a> ist laut <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1526223&t=1767888608" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibungsbedingungen<\/a> Donnerstag, 29. Jänner 2026, 12:30 Uhr. Das Gesuch kann im Protokollamt der Gemeinde hinterlegt oder mittels zertifizierter E-Mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:sarntal.sarentino@legalmail.it">sarntal.sarentino@legalmail.it<\/a>) oder Einschreiben mit Rückantwort an die Gemeinde gesandt werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225780299-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>