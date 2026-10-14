<p>Die Ausstellung im Pfarrheim Sarnthein, ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert und behandelt unter anderem <\/p><ul><li>Gewinnwahrscheinlichkeiten <\/li><li>Pathologisches Glücksspiel<\/li><li>Manipulatives Design<\/li><li>Welche Rolle spielen Gratis-spiele, Belohnungssysteme und virtuelle Währungen?<\/li><li>Welche Konsequenzen können Verschuldung, sozialer Rückzug oder Konflikte im familiären und beruflichen Umfeld haben?<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225829736-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>