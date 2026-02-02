<p>Die Gemeinde Sarntal bietet für den Sommer 2026 verschiedene Praktikumsstellen an. Wir suchen motivierte und engagierte Praktikant*innen für folgende Bereiche:<\/p><p><strong>Bibliothek<\/strong><\/p><p>In der Bibliothek<strong> <\/strong>wird eine aufgeschlossene, kontaktfreudige Person (Mindestalter 16 Jahre) gesucht, die gerne mit Büchern arbeitet und Freude am Umgang mit Menschen hat. Wichtige Kompetenzen sind:<\/p><ul><li>Kommunikationsstärke<\/li><li>Freundliches Auftreten und Hilfsbereitschaft<\/li><li>Organisationsgeschick<\/li><li>Teamfähigkeit<\/li><li>Flexibilität<\/li><\/ul><p><strong>Arbeitszeit: 21 Wochenstunden<\/strong><\/p><p><strong>Schwimmbad<\/strong><\/p><p>Für den Bereich der Eintrittskassa im Schwimmbad suchen wir mindestens zwei Personen (Mindestalter 16 Jahre) mit folgenden Kompetenzen:<\/p><ul><li>Gute Italienischkenntnisse<\/li><li>Freundliches Auftreten<\/li><li>Kommunikationsstärke<\/li><\/ul><p><strong>Arbeitszeit: 38 Wochenstunden<\/strong><\/p><p>Die Bewerbungsformulare sind im Rathaus, 4. Stock, Zimmer 502 (<a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=225032252-2420&sprache=1">Dienstbereich Personal<\/a>) erhältlich oder online unter <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it">www.gemeinde.sarntal.bz.it<\/a> abrufbar. Die vollständig ausgefüllten Unterlagen sind bis spätestens 13. Februar 2025 in der Gemeinde abzugeben.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225783543-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>