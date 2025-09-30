<p>Die Gemeindeverwaltung organisiert auch heuer wieder den Sträuchersammeldienst und zwar am<strong> 14.\/15. Oktober <\/strong>und am <strong>04.\/<\/strong><strong>05. November<\/strong>.<\/p><p>Sträucher, Baumschnitte usw. werden nur an den eigens dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Sammelstellen abgeholt und dürfen nicht in Müllsäcken deponiert werden, andernfalls werden sie nicht entsorgt. Keine Fremdstoffe wie Blumentöpfe, Steckschaum für Blumen oder anderen Müll zum Grünschnitt geben.<\/p><p>Der Dienst wird auch in Weißenbach, Reinswald und Durnholz durchgeführt. Wer die Termine nicht wahrnehmen kann oder zu entfernt von den Sammelstellen wohnt, hat die Möglichkeit die Abfälle selbst zum <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/de\/Recyclinghof" title="Homepage">Recyclinghof<\/a> in Sarnthein zu bringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225766733-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>