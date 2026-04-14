<p>Die Gemeinde Sarntal sucht verlässliche Unterstützung für saisonale Arbeiten. <\/p><p>Zu den Aufgaben gehören unter anderem:<\/p><p><br><\/p><ul><li>Mäharbeiten und Pflege von Grünflächen <\/li><li>Allgemeine Hilfstätigkeiten im Gemeindegebiet<\/li><li>Unterstützung bei einfachen Instandhaltungsarbeiten <\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Der Einsatz erfolgt nach Bedarf und Absprache. <\/p><p>Interessierte Personen können sich beim zuständigen Referent <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225032051-2420&sprache=1">Bernhard Thaler<\/a> <a href="tel:+393474668389">347 4668389<\/a> melden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225795471-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>