<p><br>Wer hat Interesse, am Alpenadvent Sarntal 2026 seine Produkte anzubieten? Interessierte sind eingeladen, ihr Interesse <strong>innerhalb 31.03.2026<\/strong> kundzutun, unter Verwendung der entsprechenden Gesuchsvorlage. Das Gesuch kann im Protokollamt der Gemeinde hinterlegt oder an das <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=225032275-2420&sprache=1">Lizenzamt<\/a> der Gemeinde (<a href="mailto:lizenzamt@gemeinde.sarntal.bz.it" title="">lizenzamt@gemeinde.sarntal.bz.it<\/a>) geschickt werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225782891-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>