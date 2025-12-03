<p>Änderungen des Durchführungsplanes für die Wohnbauzone "B" Dorfmitte Schenna in Schenna - 14. Abänderung<\/p><p>Folgende Änderungen am Durchführungsplan sind vorgesehen:<br><br>Eingriffseinheit 12 - Bp. 386\/1 K.G. Schenna:<\/p><ul><li>Anpassung der Baurechtsfläche und die Schaffung einer weiteren Rechtsfläche<\/li><li>Änderung der zulässigen Art der Baumaßnahmen von „Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung“ zu „Arbeiten zur baulichen Umgestaltung\/Neubau“<\/li><\/ul><p>Es wird mitgeteilt, dass das Genehmigungsverfahren für die Änderungen des Durchführungsplans demnächst vom Gemeindeausschuss eingeleitet werden wird.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird dann zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225776508-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>