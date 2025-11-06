<p>Es wird informiert, dass demnächst vom Gemeindeausschuss das Genehmigungsverfahren der Abänderung des Landschaftsplanes eingeleitet wird. <\/p><p>Der beschlossene Planentwurf wird dann mit den entsprechenden Unterlagen für die Dauer von 30 Tagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz veröffentlicht. Während dieses Zeitraumes kann jede\/jeder Anmerkungen vorbringen.<\/p><p>Es wird bekanntgegeben, dass die örtlichen Vertreter der auf Landesebene repräsentativen Sozialpartner, ihre örtlichen Vertreter ins Gemeindeamt schicken können, damit diesen die Ziele, nach denen der obige Entwurf ausgerichtet ist und ihnen die wesentlichen Merkmale der Änderungen bekannt gegeben werden können.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225772630-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>