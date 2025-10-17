<p>In der Gemeinderatssitzung wurden die Anpassung der SEDAG-Tarife beschlossen und aktuelle Projekte vorgestellt: Sanierungsbedarf beim Lido und der Masulbrücke, Arbeiten am Trink- und Abwasserprojekt Tall, Asphaltierungen im ländlichen Wegenetz, Studien zum Radweg entlang der Schennaerstrasse sowie Überlegungen zu einem Jugendhaushalt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225767569-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>