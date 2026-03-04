<p>Der Gemeinderat hat den Entwurf des Gefahrenzonenplanes genehmigt und damit eine wichtige Grundlage für den Schutz vor Naturgefahren geschaffen. Zudem wurde das Ausführungsprojekt für die energetische Sanierung des Vereinshauses „Unterwirt“ in verwaltungstechnischer Hinsicht genehmigt, um Fördermittel für die Umsetzung zu beantragen. Weitere Themen waren unter anderem Verordnungsanpassungen, geplante Projekte sowie die Diskussion über eine mögliche Radwegverbindung entlang der Schennaerstraße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225787940-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>