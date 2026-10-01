<p>Der Gemeinderat genehmigte eine Änderung des Landschaftsplans im Bereich des Hotels Mitlechnerhof in Verdins. Die dort ausgewiesene landschaftliche Bannzone umfasst derzeit 1.500 Quadratmeter. Davon sollen rund 340 Quadratmeter aus der Bannzone herausgenommen werden, sie betreffen einen Teil des bestehenden versiegelten Tennisplatzes; rund 1.160 Quadratmeter bleiben weiterhin geschützt. Im Gegenzug ist im Projekt eine Reduzierung der versiegelten Flächen vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225826868-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>