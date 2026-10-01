<p>Der Gemeinderat hat die dritte Änderung des Haushaltsvoranschlags 2026–2028 genehmigt. Der größte Investitionsposten entfällt mit 1,15 Millionen Euro auf das Straßenwesen. Der weitaus größte Teil davon ist für die Sanierung des Gehsteigs zwischen Thurner und Hotel Alpin in Verdins vorgesehen. Das Gesamtprojekt für Gehsteig, Beleuchtung, Randsteine und Geländer umfasst rund 1,04 Millionen Euro. Auch die Sanierung der Pangerter Brücke und kleinere Arbeiten an Straßen und Plätzen sind vorgesehen.<\/p><p>Jeweils 75.000 Euro werden zusätzlich für außerordentliche Arbeiten am Trinkwasser- und am Abwassernetz bereitgestellt. Die Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sollen langfristig zu einem effizienteren Wassermanagement beitragen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225826866-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>