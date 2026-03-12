<p>Wir arbeiten derzeit an einem neuen Zugangssystem für den Grünschnittplatz. Damit möchten wir sicherstellen, dass der Platz auch in Zukunft geordnet genutzt werden kann und tatsächlich den Schennerinnen und Schennern zur Verfügung steht. Für alle Schennerinnen und Schenner bleibt der Zugang weiterhin kostenlos.<br><br>Alle Informationen zum neuen System veröffentlichen wir ab etwa Mitte April auf unserer Internetseite <a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/de">www.gemeinde.schenna.bz.it<\/a>.<a data-fr-linked="true" href="\/\/www.schenna.eu"><\/a><br>Das neue System wird dann im Laufe des Monats Mai eingeführt.<br><br>Bis dahin gilt: Es bleibt alles wie bisher. Der Grünschnittplatz kann ganz normal genutzt werden.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225789334-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>