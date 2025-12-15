<p><strong>Die Liste der guten Vorsätze für 2026 hat noch etwas Platz? Dann kommen hier einige Vorschläge für mehr Klimaschutz im neuen Jahr:<\/strong><\/p><p><strong>Weniger digital, mehr sozial:<\/strong> Legen wir das Handy zur Seite und lassen wir das Herumgewische in den sozialen Medien sein. Gehen wir lieber für einen Spaziergang an die frische Luft, grüßen Mitmenschen freundlich und machen ein Ratscherle mit unseren Nachbarn.<\/p><p><strong>Weniger weit weg, mehr nähere Umgebung:<\/strong> Lassen wir am Wochenende das Auto stehen und starten wir unseren Ausflug zu Fuß oder mit dem Rad. Wie weit kommen wir dabei? Zurück geht es einfach mit dem Zug oder Bus.<\/p><p><strong>Weniger Konsum, mehr nutzen:<\/strong> Nehmen wir uns Zeit, aufzuräumen: im Kleiderkasten, im Kellerabteil, im Küchenschrank. Verbrauchen und verwenden wir das, was da ist, bevor wir etwas Neues kaufen.<\/p><p><strong>Weniger Fertigprodukte, mehr Selbstgemachtes:<\/strong> Das klingt nach viel Aufwand, kann aber eine schöne und entspannende Beschäftigung sein und fördert unsere Kreativität. Eine Geburtstagskarte ist schnell gebastelt, eine Salz- oder Essiglösung ersetzt so manches Putzmittel, aus frischen Tomaten und Gewürzen wird eine leckere Soße nach eigenem Geschmack.<\/p><p>Auch wenn internationale Klimaverhandlungen nur schleppend weitergehen, können wir selbst durch einfache Verhaltensänderungen auf unsere Umwelt achten. Dadurch geht es uns besser, wir leben gesünder, geben weniger Geld aus und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225777631-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>