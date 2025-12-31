<p><span data-teams="true">Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,<br><br>ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Abfeuern von Feuerwerken und Böllern genehmigungspflichtig ist.<br>Von mir wurden keine Genehmigungen erteilt.<br><br>Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit eine erhöhte Brandgefahr, insbesondere in Wiesen- und Waldgebieten. Schon kleine Funken können schwerwiegende Folgen haben und einen Brand auslösen.<br><br>Feiern wir den Jahreswechsel mit Respekt, Rücksicht und vor allem sicher.<br><br>Ich wünsche allen einen geselligen Jahresausklang sowie Gesundheit, Zuversicht und Freude im neuen Jahr.<br><br>Herzliche Grüße<br>Ihre Bürgermeisterin<br>Annelies Pichler<\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225779381-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>