<p>Die Gemeinde Schenna schreibt einen öffentlichen Wettbewerb zur Vergabe von 2 Ermächtigungen für den Dienst „Mietwagen mit Fahrer:in“ für Personenkraftwagen mit bis zu neun Sitzplätzen aus. <\/p><p>Interessenten müssen das Teilnahmegesuch bis spätestens 15. Mai 2026 um 12:00 Uhr per zertifizierter E-Mail (PEC) an <a href="mailto:schenna.scena@legalmail.it">schenna.scena@legalmail.it<\/a> zusenden oder im Lizenzamt der Gemeinde einreichen. <\/p><p>Die Zuweisung der Ermächtigung erfolgt aufgrund der Bewertung von sogenannten Vorzugstiteln, und der Gewinner muss die notwendigen Nachweise innerhalb von 30 Tagen nach Benachrichtigung vorlegen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225797041-905&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225797044-905&sprache=1">Teilnahmegesuch<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225797039-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>