<p>Am <strong>28. März<\/strong> findet wieder unsere Müllsammelaktion statt. Alle Bürger sind herzlich eingeladen mitzumachen. Wir treffen uns um <strong>9 Uhr<\/strong> auf dem Dorfplatz, es ist keine Anmeldung erforderlich. Vor Ort teilen wir die Routen ein, welche wir begehen werden.<\/p><p>Müllzangen und Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt.<\/p><p>Handschuhe bitte selbst mitbringen.<\/p><p>Abschließend treffen wir uns alle wieder zu einer kleinen Stärkung auf dem Dorfplatz.<\/p><p>Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung!<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535678&mode=T&width=640&height=480&t=1773739347" class="fr-fil fr-dib width16" alt="Müllsammelaktion" title="Gemeinde Schenna" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225789985-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>