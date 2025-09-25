<p>Ab 10. November 2025 verkehrt der beliebte Wanderbus Schenna – St. Georgen – Pichler – Verdins – Ifingerstraße erstmals auch in den Wintermonaten. Der Probebetrieb läuft bis 27. März 2026 (Montag–Freitag) und bietet Bewohnerinnen, Bewohnern und Gästen eine wichtige Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz. Ziel ist eine dauerhafte Aufnahme ins Liniensystem.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225765758-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>