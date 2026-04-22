<p>Um die ordnungsgemäße Nutzung des Grünschnittplatzes sicherzustellen und die Qualität der Entsorgung für alle Bürgerinnen und Bürger von Schenna langfristig zu gewährleisten, stellt die Gemeinde den Zugang um. Ab <strong>Mitte Mai<\/strong> <strong>2026 <\/strong>wird das Gelände durch eine <strong>automatisierte Schrankenanlage<\/strong> gesichert.<br>Der freie Zugang wird durch ein modernes, telefonbasiertes System ersetzt, das unbefugte Nutzung durch Externe verhindert und eine faire Nutzung durch die ansässige Bevölkerung garantiert.<br><br><strong>So funktioniert der Zugang in Zukunft<\/strong><br>Der Zutritt ist künftig nur noch für registrierte Nutzerinnen und Nutzer möglich. Das Verfahren ist für Sie einfach und kostenlos:<br>1. <strong>Die Registrierung:<\/strong> Damit Ihr Mobiltelefon als „digitaler Schlüssel“ verwendet werden kann, müssen Sie einmalig ein Formular ausfüllen. In diesem geben Sie Ihre persönlichen Daten und die Handynummer an, die für die Öffnung der Schranke autorisiert werden soll.<br>2. <strong>Einfahrt per Kontrollanruf:<\/strong> Wenn Sie vor der Schranke stehen, rufen Sie die Telefonnummer an, die auf dem Hinweisschild an der Schranke angebracht ist.<br> - Das System erkennt Ihre Nummer in der Datenbank.<br> - Der Anruf wird automatisch abgewiesen (es entstehen keine Gebühren).<br> - Die Schranke öffnet sich sofort.<br>3. <strong>Die Ausfahrt:<\/strong> Beim Verlassen des Platzes müssen Sie nicht erneut anrufen. Die Schranke erkennt Ihr Fahrzeug über einen Sensor und öffnet sich automatisch.<br><br><strong>Warum diese Änderung?<\/strong><br>Diese Maßnahme dient dem Schutz der Infrastruktur und der Kostenkontrolle innerhalb der Gemeinde:<\/p><ul><li><strong>Schutz vor Zweckentfremdung:<\/strong> Es wird verhindert, dass externe gewerbliche Betriebe oder Personen aus anderen Gemeinden ihre Abfälle unbefugt in Schenna entsorgen.<\/li><li><strong>Sauberkeit des Platzes:<\/strong> Durch die Registrierung steigt die Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer, was erfahrungsgemäß zu einer deutlichen Verringerung von Fehlwürfen (z.B. Plastiksäcke im Grünschnitt) führt.<\/li><li><strong>Flexibilität:<\/strong> Das System ist wartungsarm und benötigt keine physischen Schlüssel oder Chipkarten, die verloren gehen oder gegen Gebühr ersetzt werden müsste.<\/li><\/ul><p><strong>Wichtige Hinweise für die Bürgerinnen und Bürger<\/strong><\/p><ul><li><strong>Termingerechte Abgabe:<\/strong> Bitte reichen Sie das ausgefüllte Formular rechtzeitig bei der Gemeinde ein, damit Ihre Nummer pünktlich zur Umstellung Mitte Mai im System aktiviert ist.<\/li><li><strong>Datenschutz:<\/strong> Ihre Handynummer wird ausschließlich für die Steuerung der Schrankenanlage verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.<\/li><li><strong>Netzempfang:<\/strong> Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem registrierten Handy vor Ort Empfang haben.<\/li><li><strong>Extern beauftragte Gartenpfleger:<\/strong> Sie haben eine externe Firma mit Ihrer Gartenpflege beauftragt? Dann kann diese Firma an Ihrer Stelle den anfallenden Grünschnitt abladen. Es ist notwendig, dass Sie, sobald die Firma beim Grünschnittplatz ankommt, von zu Hause aus die Schranke öffnen. Die Firma muss für jede Ablagerung ein eigenes Formular, das auf der Homepage zur Verfügung steht, mitführen und beim angebrachten Postfach beim Tor einwerfen.<\/li><li><strong>ACHTUNG:<\/strong> Der Grünschnittplatz und dessen Zugang wird videoüberwacht.<\/li><\/ul><p><strong>Unser Rat:<\/strong> Sobald die Nummer an der Schranke bekannt gegeben wird, speichern Sie diese unter dem Kontakt „Grünschnittplatz Schranke“ in Ihrem Telefon. So können Sie die Einfahrt bequem per Kurzwahl oder Sprachbefehl direkt von Ihrem Telefon heraus steuern.<\/p><p>Hier können Sie das Formular für die Registrierung der Handynummer und das Formular, das die extern beauftragten Firmen mitführen müssen, herunterladen:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796929-905&sprache=1">Antrag um Zugang zum Grünabfalllager<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796933-905&sprache=1">Antrag um Zugang zum Grünabfalllager durch eine beauftragte Firma<\/a><br><br><\/p><p>Die ausgefüllten Formulare müssen an folgende Emailadresse geschickt werden: <a href="mailto:manuel.dalri@schenna.eu" title="">manuel.dalri@schenna.eu<\/a><\/p><p>Weitere Informationen erteilt das Steueramt der Gemeinde Schenna, Tel. <a href="tel:+390473943732">+39 0473 94 37 32<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225796923-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>