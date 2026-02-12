<p>Die Gemeindeverwaltung informiert, dass für das Ansuchen für die Ausstellung von Anordnungen ein neues Formular zu verwenden ist. Sie finden das Formular <a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225785268-905&sprache=1">hier<\/a>.<\/p><p>Das Ansuchen muss mindestens <strong>10 Tage vor Beginn der Arbeiten<\/strong> eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225785273-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>