<p>Das Land Südtirol lädt gemeinsam mit südtirolmobil alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel (Stadt- und Regionalbusse, Nightliner sowie Seilbahnen) zu beteiligen.<\/p><p><strong>Verbesserungsvorschläge für die Fahrpläne 2027<\/strong> können <strong>bis zum 4. Mai 2026<\/strong> mittels <strong>online-Fragebogen<\/strong> übermittelt werden. <\/p><p>Für jeden Fahrplanwunsch soll ein separates Formular verwendet werden.<\/p><p>Informationen und der Link für die Rückmeldungen zu den Fahrplänen finden sich unter folgenden links:<\/p><p>Pressemitteilung des Landes:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten<\/a><\/p><p> Homepage südtirolmobil:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/fahrplan-2027-jetzt-mitgestalten" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/fahrplan-2027-jetzt-mitgestalten<\/a><\/p><p><br><\/p><p> <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225798039-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>