<p>Im Meraner ost west club est ovest trafen sich über 60 Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit und Gemeindevertreter*innen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Die Initiative „Offene Jugendarbeit bringt’s“ stärkt den Dialog zwischen Gemeinden und OJA, schafft Vernetzung und rückt die Jugendlichen ins Zentrum. Das Fazit: Zusammenarbeit auf Augenhöhe macht Gemeinden stark und zukunftsorientiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225765860-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>