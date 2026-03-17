<h4>Schenner Langes: Der Vorhang schließt sich<\/h4><p><br><\/p><p>Drei Wochen lang war Schenna Bühne für Musik, Theater, Geschichten, Lachen und Begegnung. 15 Vereine haben unser Dorf mit ihren Veranstaltungen in Bewegung gebracht: mal laut und komisch, mal leise und nachdenklich, aber immer mit viel Herz.<\/p><p><br><\/p><p>Wir haben gemeinsam gelacht, gesungen, zugehört, mitgemacht und uns immer wieder neu überraschen lassen. Genau das macht den Schenner Langes aus: viele Menschen, viele Ideen und die Freude, den Frühling gemeinsam zu feiern.<\/p><p><br><\/p><p>Jetzt schließt sich der Vorhang wieder. Es bleiben schöne Erinnerungen, Gespräche am Heimweg und das Gefühl, Teil eines lebendigen Dorfes zu sein.<\/p><p><br><\/p><p>Ein großes Danke an alle Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Helferinnen und Helfer und natürlich an das zahlreiche Publikum, das den Schenner Langes jedes Jahr zu etwas Besonderem macht.<\/p><p><br><\/p><p>Der Vorhang ist zu und wir freuen uns schon auf den nächsten Schenner Langes.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225790013-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>