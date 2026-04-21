<p>Vom <strong>20.04. bis 24.04.2026<\/strong> ist in Obertall die <strong>komplette Straße<\/strong> (Tag und Nacht) bei der <strong>Zufahrt Tommele bis Zufahrt Außersteiner<\/strong> <strong>gesperrt<\/strong>. In diesem Zeitraum werden Arbeiten zur Errichtung eines Abwassersammlers samt Verlegung einer Trink- und Löschwasserleitung durchgeführt.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225796682-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>