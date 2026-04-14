<p>Ende März haben Vertreter der Gemeinde, die Gemeindereferenten Sepp Mair, Hans Pircher, Simone Piffer und Franz Daprá, der Vertreter des Tourismusvereins Andreas Dosser und die Leiterin der Abteilung für Kommunikation in der SASA Elisabeth Stampfer, eine Testfahrt mit einem Elektrobus in Schenna durchgeführt. Ziel ist es, schrittweise auch im Nahverkehr auf Elektromobilität umzusteigen.<\/p><p>Der Elektrobus der Marke Ramponi Eltron mit einer Fahrgastkapazität von bis zu 48 Personen wurde dabei insbesondere auf der Strecke des Wanderbusses erprobt. Im Fokus standen die Überprüfung der Kapazität, die Eignung der Haltestellen, mögliche Ausweichstellen sowie die Wendemöglichkeiten in der Ifingerstraße.<\/p><p>Die Idee ist es, diesen Bus künftig auf der Linie 233 sowie integriert in den Wanderbus einzusetzen.<\/p><p>Die Testfahrt verlief insgesamt sehr positiv. Es zeigte sich, dass lediglich kleinere Anpassungen – insbesondere bei Ausweichstellen entlang der Strecke – notwendig sind, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten.<\/p><p><br><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width20"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1539497&mode=T&width=640&height=480&t=1776170864" class="fr-fil fr-dib width20" data-lightbox="true" alt="Tesfahrt" title=""><span class="fr-inner">Testfahrt mit E-Bus auf der Linie des Wanderbusses<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225795600-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>