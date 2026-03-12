<p>Wegen laufender Arbeiten des Straßendienstes des Landes und der Gemeinde: Sperre der Verdinserstraße am <strong>Dienstag, 17. März ab 8 Uhr bis Freitag, 20. März um 13 Uhr.<\/strong><br>In diesem Zeitraum ist die Verdinserstraße im Bereich <strong>Gröberhof vollständig gesperrt.<\/strong><\/p><p>Der <strong>gesamte Verkehr Richtung Verdins<\/strong> wird über den <strong>Hofweg umgeleitet<\/strong>.<br>Bis zum <strong>Hotel Alpin<\/strong> ist die Verdinserstraße frei befahrbar.<\/p><p>Der <strong>Bus Schenna–Verdins fährt in dieser Zeit nicht.<\/strong><br>Der <strong>Schülertransport ist jedoch gewährleistet.<\/strong><\/p><p>Bitte halten Sie sich über unsere Homepage <a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/de">www.gemeinde.schenna.bz.it<\/a> auf dem Laufenden.<br><strong>Danke für Ihr Verständnis.<\/strong><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225789467-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>