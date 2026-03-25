<p>Das Landeswarnzentrum erwartet heute oder in den kommenden drei Tagen die Warnstufe Orange, siehe <a href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791353-905&sprache=1"><strong>Warnlagebericht<\/strong><\/a>. <br><br>Angesichts der derzeit erwarteten Szenarien wird ersucht angemessene Maßnahmen zu treffen und die Aktualisierungen in den nächsten Warnlageberichten zu verfolgen: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/warnungen.provinz.bz.it"><strong>https:\/\/warnungen.provinz.bz.it<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225791354-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>