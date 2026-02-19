<p><strong>Warnung vor Telefonbetrug ("Spoofing")<\/strong><\/p><p>Die Carabinieri der Station Schenna möchten Sie auf eine aktuelle Betrugsmasche aufmerksam machen, die derzeit in unserem Gebiet auftritt. Es handelt sich um das sogenannte „Spoofing“. Dabei erhalten Bürger Anrufe, bei denen auf dem Display die offizielle Nummer der Carabinieri oder anderer Polizeikräfte erscheint. Dies ist jedoch eine technische Täuschung, um Ihr Vertrauen zu gewinnen. <\/p><p><strong>Zu Ihrem Schutz beachten Sie bitte Folgendes: <\/strong><\/p><ul><li><strong>Keine sensiblen Daten<\/strong>: Die Carabinieri fordern niemals telefonisch Bankdaten, Passwörter, PINs oder Kreditkarteninformationen an. <\/li><li><strong>Keine Geldzahlungen<\/strong>: Wir werden Sie niemals auffordern, Überweisungen zu tätigen, Bargeld zu übergeben oder Online-Zahlungen zu leisten, um vermeintliche Notfälle oder Kautionen zu begleichen. <\/li><li><strong>Offizieller Dienstweg<\/strong>: Echte Anrufe der Carabinieri dienen ausschließlich bürokratischen Mitteilungen oder der formellen Einladung, persönlich in der Kaserne zu erscheinen. <\/li><\/ul><p><strong>So verhalten Sie sich richtig: <\/strong><\/p><ul><li>1. <strong>Auflegen<\/strong>: Wenn das Gespräch verdächtig wirkt oder nach Geld\/Daten gefragt wird, beenden Sie das Telefonat sofort. <\/li><li>2. <strong>Überprüfen<\/strong>: Rufen Sie zur Sicherheit die 112 oder direkt unsere Kaserne in Schenna an. Wichtig: Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! Tippen Sie die Nummer manuell ein. <\/li><li>3. <strong>Melden<\/strong>: Bitte melden Sie solche Vorfälle umgehend. Ihre Mithilfe ist entscheidend, um diese Betrüger zu stoppen.<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225786259-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>