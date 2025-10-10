<p>Die Gemeinden Schenna, Tirol, Hafling, Riffian und Kuens vertiefen ihre Zusammenarbeit.<\/p><p>Ein gemeinsames Profil legt fest, wie sie künftig gemeinsam handeln, voneinander lernen und Herausforderungen meistern wollen.<\/p><p>Der Gemeinderat Schenna hat dem einstimmig zugestimmt – ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Weitblick.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schenna.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550515&detailonr=225768578-905">zum Artikel der Gemeinde<\/a>