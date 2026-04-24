<p>Im Vergleich zu den vorangegangenen Saisonen gibt es wichtige Neuerungen. <\/p><p>Alle Verbringungen von und zur Alm müssen jetzt über das Portal <strong>Vetinfo<\/strong> in der Nationalen Datenbank (BDN) erfasst werden. Die Verbringung <strong>ZUR<\/strong> Alm wird vom Bauern selbst oder seinem Beauftragten gemeldet, die Verbringung <strong>VON<\/strong> der Alm wird vom Almbetreiber vorgenommen.<\/p><p>Der Kodex der Sonderverwaltung BNR Alminteressentschaft <strong>SCHLUDERNSER BERGL<\/strong> ist: <strong>094BZ01P<\/strong><\/p><p>Hier finden Sie weitere Informationen sowie das zweisprachige Rundschreiben Nr. <strong>4\/2026<\/strong> des Landestierärztlichen Dienstes:<\/p><p><a href="https:\/\/landwirtschaft.provinz.bz.it\/de\/publikationen">Informationen Alpung 2026 - Dekret des Landesveterinärdirektors Nr. 5578\/2026 vom 08.04.2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schluderns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886129&detailonr=225797481-829">zum Artikel der Gemeinde<\/a>