<p><strong>Ab September 2026 steht ein neues, umweltfreundliches Mobilitätsangebot zur Verfügung: E-CarSharing. Ziel ist es, den Bedarf an Zweit- oder Drittwagen zu reduzieren und dadurch die Mobilitätskosten für Haushalte spürbar zu senken.<\/strong><\/p><p>Die Gemeinde hat sich dazu entschieden ein CarSharing-E-Auto anzumieten. Der vollelektrische VW ID.3, der vor der Feuerwehrhalle stationiert ist, soll als kostengünstiges „Teil-Auto“ der Dorfgemeinschaft dienen. Alle Bürger, Vereine, Unternehmen und Touristen können in Zukunft das Angebot flexibel nutzen. Zudem wird es von der Gemeindeverwaltung für Dienstfahrten genutzt.<\/p><p>Das CarSharing-Modell verfolgt das Ziel, möglichst viele Einwohner*innen für geteilte Mobilität zu begeistern – zum Vorteil für Umwelt und Geldtasche. Weniger Emissionen, weniger Verkehr und geringere Kosten sind die zentralen Vorteile. Die neue Station wurde im Rahmen der öffentlichen E-Carsharing-Förderung durch die Provinz Bozen umgesetzt.<\/p><p><strong>Schnelle Registrierung – einfache Nutzung<\/strong><\/p><p>Die Anmeldung erfolgt unkompliziert über die AlpsGo Website oder direkt in der AlpsGo-App. Das digitale Buchungssystem ist intuitiv: registrieren, reservieren, Auto abholen, fahren und zurückbringen. Nutzer*innen können jederzeit online den Ladezustand prüfen, die Verfügbarkeit einsehen oder eine Kostenschätzung für ihre Fahrt erhalten. Die Registrierung ist entweder ohne Fixkosten oder im Abo-Modell möglich. Mit Abo fallen 3 € pro Stunde und 0,28 € pro Kilometer an. Die einmalige Anmeldegebühr von 19 € wird für Besitzerinnen des Südtirol Passes oder Alperia-Kundinnen teilweise oder vollständig als Fahrtguthaben angerechnet.<\/p><p><strong>Flex oder Active? Sie haben die Wahl.<\/strong><\/p><table border="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br><\/td><td><p><strong>Flex<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>Active<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Monatsgebühr<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>0,00 €<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>5,90 €<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Zeitpreis VW ID.3<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>4,00 €\/h<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>3,00 €\/h<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Mindestbuchungsdauer<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>3 Stunden<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>1 Stunde<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Tagespauschale (24 h)<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>29,50 €<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>24,50 €<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Kilometerpauschale<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>0,28 €\/km<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>0,28 €\/km<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><strong>Registrierungsgebühr<br><\/strong>Südtirol Pass Fahrtguthaben<br> Alperia Kunde Fahrtguthaben<\/p><\/td><td><p><strong>19,00 €<br> <\/strong>9,50 €<br> 9,50 €<\/p><\/td><td><p><strong>19,00 €<br> <\/strong>9,50 €<br> 9,50 €<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Abrechnung nach Zeitpreis + gefahrenen Kilometern. Das Laden unterwegs ist im Preis inklusive.<\/p><p><strong>Es kann jederzeit von Acitve in den Flex-Tarif gewechselt werden, man ist nicht zeitlich gebunden.<\/strong><\/p><p><strong>App laden, buchen, fahren! www.alpsgo.it<\/strong><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schluderns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886129&detailonr=225828077-829">zum Artikel der Gemeinde<\/a>