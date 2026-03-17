<p>Aufgrund von Bauarbeiten gilt für den Großfeldweg folgende Regelung:<\/p><p>am Montag 16.03.2026 und Dienstag 17.03.2026: längere Wartezeiten für alle Fahrzeuge für maximal 30 Minuten in der Zeit von 07:30 bis 12:30 und von 13:30 bis 17:30<\/p><p>am Mittwoch 18.03.2026, Donnerstag 19.03.2026 und Freitag 20.03.2026: Sperre der Straße für alle Fahrzeuge in der Zeit von 07:30 bis 12:30 und von 13:30 bis 17:30<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schluderns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886129&detailonr=225790024-829">zum Artikel der Gemeinde<\/a>