<p dir="auto" data-start="168" data-end="284">Hinter Bildschirmen und Smartphones können sich Erfahrungen verbergen, die verletzen, verunsichern und Angst machen.<\/p><p dir="auto" data-start="286" data-end="574">An diesem Abend sprechen wir darüber, wie sich verschiedene Formen <strong data-start="353" data-end="406">geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt<\/strong> gegen Frauen und Mädchen im digitalen Raum zeigen, wie Warnsignale erkannt werden, im konkreten Fall angemessen gehandelt werden kann und wie Prävention gelingen kann.<\/p><p dir="auto" data-start="576" data-end="612"><strong data-start="576" data-end="612">SCHÜTZEN BEGINNT MIT HINSCHAUEN!<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="614" data-end="665"><strong data-start="614" data-end="629">Referentin:<\/strong> Maria Reiterer vom Forum Prävention<\/p><p dir="auto" data-start="667" data-end="700"><strong data-start="667" data-end="700">Donnerstag, 26. November 2026<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="702" data-end="733"><strong data-start="702" data-end="733">Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="735" data-end="774"><strong data-start="735" data-end="774">BASIS Vinschgau Venosta, Schlanders<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="776" data-end="822"><strong data-start="776" data-end="822">Und mit Live-Übertragung des Fachvortrages<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="824" data-end="874"><strong data-start="824" data-end="874">Anschließend gemeinsamer Austausch mit Umtrunk<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="876" data-end="1041">Der Vortrag richtet sich an Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren sowie an Eltern und Bezugspersonen. Mädchen unter 16 Jahren sind in Begleitung herzlich willkommen.<\/p><p dir="auto" data-start="1043" data-end="1121"><strong data-start="1043" data-end="1121">Organisiert von ViA! Netzwerk gegen Gewalt an Frauen – Vinschgau in Aktion<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="1123" data-end="1231"><strong data-start="1123" data-end="1231">Rete contro la violenza sulle donne in azione – ViA! Netzwerk gegen Gewalt an Frauen Vinschgau in Aktion<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="1233" data-end="1253"><strong data-start="1233" data-end="1253">FORUM PRÄVENTION<\/strong><\/p><p dir="auto" data-start="1255" data-end="1282"><strong data-start="1255" data-end="1282">BASIS VINSCHGAU VENOSTA<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.schluderns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886129&detailonr=225828082-829">zum Artikel der Gemeinde<\/a>