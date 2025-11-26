<p class="align_justify">Für die Wintersaison 2025\/2026 (<strong>05.12.2025 - 03.05.202<\/strong>6 - Änderungen vorbehalten) startet das Erlebnisbad Acquafun wieder eine erfreuliche Initiative, an welcher die Gemeinde Sexten teilnimmt: Alle Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler der Grundschulen\/Volksschulen und Mittelschulen im Alter von <strong>4 - 14 Jahren <\/strong>erhalten eine <strong>kostenlose Winter-Saisonkarte<\/strong>.<\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Darüber hinaus profitieren <strong>alle Bürgerinnen und Bürger von Sexten<\/strong> von einem Rabatt in Höhe von 10 % auf den regulären Eintrittspreis - <strong>Gültig bis 31.12.2026.<\/strong> Mit dieser Maßnahme möchten wir insbesondere unserer einheimischen Bevölkerung etwas Gutes tun.<\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Besonders die Kinder und Jugendlichen sollen von diesem Angebot profitieren und zusätzlichen Zugang zu sportlichen und gemeinschaftsfördernden Aktivitäten erhalten.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225694436-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>