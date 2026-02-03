<p class="align_justify"><strong>Fördermöglichkeiten für Start-Ups und Betriebe im Rahmen des LEADER-Programms Pustertal 2023-2027 - Jetzt Projektvorschläge einreichen!<\/strong><\/p><p class="align_justify">Du möchtest deine<strong> Idee oder dein Projekt im ländlichen Raum des Pustertals <\/strong>umsetzen, hast aber noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden?<\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Das <strong>Regional Management LAG Pusterta<\/strong>l unterstützt im aktuellen Projektaufruf sowohl <strong>noch nicht oder erst kürzlich gegründete nichtlandwirtschaftliche Start-Ups<\/strong> als auch <strong>bestehende nichtlandwirtschaftliche Betriebe<\/strong> bei der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projektideen zur Stärkung des ländlichen Raumes.<\/p><p class="align_justify"><strong>Projektvorschläge<\/strong> können vom <strong>02.02.2026 bis einschließlich 24.04.2026 um 24:00 Uhr<\/strong> bei der LAG Pustertal eingereicht werden.<\/p><p class="align_justify">Die entsprechenden <strong>Ausschreibungstexte<\/strong> inkl. aller notwendigen Voraussetzungen sowie alle erforderlichen Unterlagen und Details finden Sie hier:<\/p><p class="align_justify"><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe"><strong>https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/strong><\/a><\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Bei Interesse steht das LAG-Team unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a> oder Tel. <a href="tel:+390474431020">+39 0474 431 020<\/a> gerne zur Verfügung.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225783811-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>