<p class="align_justify">Die Gemeinde Sexten führt derzeit eine <strong>Markterhebung für den Schneeräumungsdienst im Winter 2025\/2026<\/strong> durch. Ziel ist es, einen Überblick über interessierte Unternehmen zu gewinnen, die für die Ausführung des Winterdienstes in Frage kommen.<\/p><p class="align_justify">Diese Markterhebung ist <strong>keine Ausschreibung<\/strong>, sondern dient ausschließlich der Vorbereitung einer möglichen Direktvergabe.<\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Unternehmen, die Interesse an der Durchführung des Schneeräumungsdienstes haben, können eine <strong>Interessensbekundung<\/strong> einreichen.<\/p><p class="align_justify">Die <strong>Frist<\/strong> für die Einreichung endet am <strong>15. Oktober 2025 um 12.00 Uhr<\/strong>.<\/p><p><br><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1126851&t=1759833470" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">BEKANNTMACHUNG<\/a><\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1514795&t=1759833498" class="fr-file fal fa-file-word"><strong>Interessensbekundung<\/strong><\/a><\/p><p><br><\/p><p>Für Rückfragen steht <strong>Rebecca Landolfi <\/strong>zur Verfügung:<\/p><p>Tel. <a href="tel:+390474712400">+39 0474 712 400<\/a><\/p><p>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:rebecca.landolfi@sexten.eu">rebecca.landolfi@sexten.eu<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225767958-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>