<p class="align_justify">Im Laufe des Jahres 2024 wurden in ganz Südtirol <strong>Digi Points <\/strong>eingerichtet – <strong>Beratungsstellen<\/strong>, die Orientierung im digitalen Bereich und bei den Online-Diensten der Landesverwaltung anbieten.<\/p><p class="align_justify">Es wurden zwei Kommunikationskampagnen auf verschiedenen Offline- und Online-Medien geplant: eine richtet sich an zukünftige Mitarbeitende der Digi Points (digitale Tutorinnen und Tutoren); die andere hingegen richtet sich an die gesamte Bevölkerung in Südtirol, insbesondere an jene, die mit digitalen Geräten wenig vertraut sind.<\/p><p class="align_justify">Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. <strong>Diese Beratung kann auch ONLINE genutzt werden.<\/strong><\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung <strong>anmelden<\/strong>, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<\/p><ul><li><strong>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/li><li><strong>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> CIE-AKTIVIERUNG<\/li><li><strong>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr<\/strong> FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/li><li><strong>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> TAXIBONUS<\/li><li><strong>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> PASSBEANTRAGUNG<\/li><\/ul><p><strong><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">LINK<\/a> zur Anmeldung <\/strong>und Beratungskalender<\/p><p class="align_justify">Nach der Veranstaltung steht Ihnen eine Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><p class="align_justify">Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225764175-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>