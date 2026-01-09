<p>Anfang Jänner wurden die <strong>Wertstoffinseln für Papier und Gl<\/strong><strong>as<\/strong> im gesamten Gemeindegebiet <strong>entfernt<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Dieser Schritt ist die <strong>notwendige Reaktion<\/strong> auf die jahrelange Belastung durch falsch entsorgte Wertstoffe und Müll, der immer wieder im Umfeld der Container liegen blieb.<\/p><p class="align_justify"><img src="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1526293&mode=T&width=800&height=600&t=1767950965" class="fr-dib width32" alt="falsch entsorgter Müll" title=""><\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Da im Haushalt ohnehin eine Vielzahl an verschiedenen Wertstoffen anfällt, wird die <strong>Entsorgung ab sofort zentral am Recyclinghof <\/strong>gebündelt. Das sorgt für mehr Ordnung und eine hochwertige Verwertung der Ressourcen.<\/p><p class="align_justify">Damit die Flexibilität im Alltag gewahrt bleibt, stehen<strong> direkt vor dem Recyclingho<\/strong>f weiterhin Container bereit, die auch <strong>außerhalb der regulären Öffnungszeiten zugänglich<\/strong> sind.<\/p><p class="align_justify"><strong>Verantwortung beginnt jedoch schon vor der Entsorgung: <\/strong>Müll vermeiden, Abfallmengen reduzieren und konsequent sauber trennen. Jeder Beitrag schont die Umwelt und stärkt die Gemeinschaft. Gemeinsam für ein gepflegtes und schönes Dorf.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225780358-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>