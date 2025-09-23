<p class="align_justify"><strong>Ab dem 29. September<\/strong> beginnen die <strong>Arbeiten zur Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung<\/strong> im <strong>Waldheimweg und im Tennisweg<\/strong>. Dabei werden die bestehenden Leuchten vollständig ausgetauscht und neue Leerrohre, Erdungsband, Sockel, Säulen und Leuchtkörper eingebaut.<\/p><p class="align_justify">Während der Bauzeit ist es notwendig, die alten Leuchten abzubauen, bevor die neuen errichtet werden. Daher kann die <strong>öffentliche Beleuchtung<\/strong> in den betroffenen Abschnitten für eine gewisse Zeit <strong>nicht gewährleistet<\/strong> sein.<\/p><p class="align_justify">Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, erfolgt die Durchführung in zwei Abschnitten: zunächst im Tennisweg, anschließend im Waldheimweg.<\/p><p class="align_justify"><strong>Nach Abschluss der Arbeiten<\/strong> wird zusätzlich der Waldheimweg ab der <strong>Brücke bis zur Kreuzung Tennisweg neu asphaltiert<\/strong>.<\/p><p class="align_justify"><strong>Wir bitten um Verständnis für die vorübergehenden Beeinträchtigungen.<\/strong><\/p><p class="align_center">Die Gemeindeverwaltung<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225762718-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>