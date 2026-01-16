<p class="align_justify">Die Gemeinde Toblach hat <strong>zwei Stellen<\/strong> als Verwaltungsassistent\/in in <strong>Vollzeit (100%)<\/strong> mittels <strong>unbefristetem Vertr<\/strong><strong>ag<\/strong> ausgeschrieben - Berufsbild 43 - <strong>6. Funktionseben<\/strong><strong>e<\/strong> - eine Stelle der italienischen und eine Stelle der deutschen Sprachgruppe vorbehalten.<\/p><p><strong>Abgabetermin<\/strong> für die Gesuche ist der <strong>20.02.2026 - 12.00 Uhr<\/strong><\/p><p>Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das <strong>Personalamt der Gemeinde Toblach<\/strong>:<\/p><p><a href="tel:+390474970504">+39 0474 970 504<\/a><\/p><p><a href="mailto:siggi@toblach.eu">siggi@toblach.eu<\/a><\/p><p><a href="mailto:toblach.dobbiaco@legalmail.it">toblach.dobbiaco@legalmail.it<\/a> <\/p><p><strong>Gesuchsvorlage<\/strong> finden Sie auf der Website der Gemeinde Toblach <a href="\/\/www.toblach.eu">www.toblach.eu<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225781540-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>