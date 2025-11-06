<p class="align_justify">Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat, die Begünstigten über die <strong>Berechtigun<\/strong>g für den <strong>Erhalt<\/strong> der sog. <strong>„Carta dedicata a te<\/strong>“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die<strong> Liste der Begünstigten der Karte <\/strong>unter dem folgenden <strong><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1519039&t=1762433267" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">LINK<\/a><\/strong> veröffentlicht und einsehbar ist.<\/p><p class="align_justify">Anhand der eigenen ISEE-Protokollnummer kann man nachsehen, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225772582-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>