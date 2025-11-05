<p class="align_justify">Mit 1. November gilt in Sexten eine neue Parkordnung. <strong>Alle bisherigen Sonderregelungen und Ausnahmegenehmigungen entfalle<\/strong><strong>n<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Stattdessen gibt es nun <strong>einheitliche Regeln für alle<\/strong> – <strong>einfach, verständlich und übersichtli<\/strong><strong>c<\/strong><strong>h<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Zentrales Element ist die <strong>Parkkarte Hochpustert<\/strong>al, mit der in Sexten und im gesamten Hochpustertal bequem und günstig geparkt werden kann.<\/p><p><br><\/p><ul><li><strong>Parkkarte Hochpustertal<\/strong><\/li><\/ul><p class="align_justify">Die Parkkarte Hochpustertal kostet <strong>50,00 € im Jahr<\/strong> und gilt in den <strong>Gemeinden Sexten, Innichen, Toblach, Niederdorf und Welsberg<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">In <strong>Sexten<\/strong> gilt sie auf <strong>allen Flächen<\/strong> mit <strong>Parkautomat<\/strong> oder <strong>Parkscheibenpflicht<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Damit kann man <strong>bis zu 24 Stunden kostenlos parken<\/strong>, OHNE Ticket oder Parkscheibe.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Zusätzlich gilt die Parkkarte Hochpustertal auch in den Gemeinden<\/strong><\/p><ul><li>Innichen (<strong>ACHTUNG: <\/strong>ausgenommen Pflegplatz & Acquafun)<\/li><li>Toblach<\/li><li>Niederdorf<\/li><li>Welsberg<\/li><\/ul><p class="align_justify">Hier ist jeweils die <strong>Parkscheibe mit der Parkkart<\/strong><strong>e<\/strong> gut sichtbar auf das Armaturenbrett zu legen und die <strong>maximale Parkdauer <\/strong>des jeweiligen Parkplatzes zu <strong>beachten<\/strong>.<\/p><p><strong><br><\/strong><\/p><p><strong>Parkplätze mit max. 24 Stunden Parkdauer:<\/strong><\/p><ul><li><strong>Sexten:<\/strong> Alle ausgewiesenen Parkflächen<\/li><li><strong>Innichen: <\/strong>Innerfeldtal<\/li><li><strong>Toblach: <\/strong>Toblacher See, Drei Zinnen Blick, Dürrensee<\/li><li><strong>Niederdorf: <\/strong>Mitterling, Bacher Eck<\/li><li><strong>Welsberg: <\/strong>Parkplatz Taistner Alm<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Ansuchen<\/strong> Parkkarte Hochpustertal<\/p><p><em>Einzureichen bei der Ortspolizei der Wohnsitzgemeinde:<\/em><\/p><ul><li>ausgefülltes und unterzeichnetes <strong><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1518843&t=1762339154" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen<\/a><\/strong><\/li><li>Kopie des Fahrzeugscheins<\/li><li>Zahlungsbestätigung<\/li><\/ul><p><br><\/p><h3>Alle Parkflächen in Sexten im Überblick<\/h3><p><strong>Gebührenpflichtige Parkplätze (Blaue Bodenmarkierungen)<\/strong><\/p><p><em>Mit der Parkkarte Hochpustertal kostenlos maximal 24 Stunden nutzbar.<\/em><\/p><p>OHNE Parkkarte Hochpustertal gilt:<\/p><ul><li>Dorfzentrum Sexten – <strong>30 Minuten gratis<\/strong> mit Ticket vom Automaten<\/li><li>Sportanlagen Sexten – <strong>60 Minuten gratis<\/strong> mit Ticket vom Automaten <strong>+ 3 Stunden gratis<\/strong> bei einem <strong>Eintritt<\/strong> in die Sportanlagen (Schwimmbad, Tennis, Klettern)<\/li><li>Kreuzbergpass (Musselplatz)<\/li><li>Fischleintal (Karibik)<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Kurzzeitparkzonen mit Parkuhr<\/strong><\/p><p><em><strong>Auch hier gilt:<\/strong> Mit der Parkkarte Hochpustertal kostenlos maximal 24 Stunden nutzbar. <\/em><\/p><p>OHNE Parkkarte Hochpustertal <strong>max. 1 Stunde Parkzeit:<\/strong><\/p><ul><li>Sexten Käserei<\/li><li>Sexten Postwaldile<\/li><li>Sexten gegenüber Metzgerei Villgrater<\/li><li>Moos angrenzend an Biwak<\/li><li>Moos vor Eisdiele<\/li><li>Moos Bäckerei<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Max. <strong>2 Stunden Parkzeit<\/strong>:<\/p><ul><li>Sexten Kirche \/ Alte Schule<\/li><li>Sexten alte Feuerwehrhalle<\/li><li>Moos Europaparkplatz<\/li><\/ul><p><strong><br><\/strong><\/p><p><strong>Jahresabos für Betriebe<\/strong><\/p><p>Betriebe mit Sitz in Sexten können ein <strong>Mitarbeiter-Parkabonnement <\/strong>beantragen:<\/p><ul><li>Kosten: 150,00 € \/ Jahr<\/li><li>Gültig im Gemeindegebiet Sexten - Moos<\/li><li>Berechtigt zum freien Parken ohne Zeitlimit auf einer zugewiesenen Zone<\/li><li>Max. 10 Karten pro Betrieb<\/li><\/ul><p><strong>Antrag formlos per E-Mail oder PEC<\/strong> mit Zahlungsbeleg an die Ortspolizei Sexten.<\/p><p><strong>Bankverbindung Gemeinde Sexten<\/strong>:<\/p><ul><li>Raiffeisen Landesbank Südtirol<\/li><li>IBAN: IT75 U 03493 11600 000302027402<\/li><li>SWIFT: RZSBIT2B<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225772417-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>